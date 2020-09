Aftredende titelhouder Bernal wil bidons halen voor teamgenoten

Wat valt er voor de aftredende titelhouder Egan Bernal nog te halen in deze Tour de France na zijn mislukte zondag op de flanken van de Grand Colombier? “Ik voel me vandaag beter dan gisteren”, liet de 23-jarige Colombiaanse coureur van Ineos Grenadiers op de tweede rustdag monter weten. “Ik heb mijn best gedaan en kan mezelf niets verwijten. Ik zal de Tour niet winnen, maar misschien kan ik nu eens iets terugdoen voor de jongens. Bidons halen in de koers bijvoorbeeld, dat heb ik nog nooit gedaan.”

Bernal verloor zondag meer dan 7 minuten op klassementsleider Primoz Roglic. Daardoor staat hij nu op de kansloze dertiende plek, op 8.25 van de Sloveense koploper. “Ik wil nu verder herstellen en hopelijk nog een beetje genieten van de Tour. Misschien kan ik nog eens meespringen in een vlucht, zonder daarbij te denken aan het klassement. Het hangt echter ook af van mijn rug, want die doet nog altijd wat pijn.”

Bernal: “Toen ik voor de eerste rit het rugnummer 1 opspelde, wist ik dat het moeilijk zou worden om weer nummer 1 te worden. Ik heb enorm genoten van die titel, van die eer. Ik was de eerste Colombiaanse winnaar ooit en daar ben ik heel trots op. En ik zal opnieuw proberen om de Tour te winnen.”