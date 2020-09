Tennisser Murray krijgt vrije toegang tot Roland Garros

Tennisser Andy Murray mag zonder in de kwalificatie te spelen deelnemen aan Roland Garros, de grandslam die binnenkort in Parijs wordt gehouden. De Britse voormalige nummer 1 van de wereld heeft een wildcard gekregen.

De 33-jarige Murray is op de weg terug na een operatie aan een heup. Hij stond in 2016 in de finale in Parijs, maar is inmiddels de nummer 110 van de wereld. Die klassering is onvoldoende om rechtstreeks tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten.

Onlangs kreeg Murray ook een wildcard bij de US Open in New York, waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Roland Garros begint op 27 september en is de derde (en laatste) grandslam van dit jaar. Alleen Wimbledon ging vanwege de coronacrisis niet door.