Kragh Andersen: dit onthoud ik voor de rest van mijn leven

Wielrenner Søren Kragh Andersen kon het bijna niet geloven toen hij met nog een kilometer te gaan, vroeg hoeveel voorsprong hij had en te horen kreeg dat hij een minuut had op zijn achtervolgers. De Deen van Sunweb won in Champagnole voor de tweede keer een rit in deze Tour de France, de derde voor zijn ploeg. “Het is ongelooflijk, van meer had ik niet durven dromen. Ik win twee ritten in dezelfde Tour”, zei hij. “Dat ga ik voor de rest van mijn leven onthouden.”

“Ik zat in een groep met de beste wielrenners ter wereld op dit heuvelachtige parcours en vroeg me af, hoe ga ik dat aanpakken”, zei Kragh Andersen die zich in de slotfase van de negentiende etappe bevond in een kopgroep met onder anderen Peter Sagan, Greg van Avermaet en groene truidrager Sam Bennett. “Het moment kwam nadat Matteo Trentin had aangevallen. Dat ging heel hard. Ik hoopte dat ik een klein gat zou krijgen. Ze gingen naar elkaar kijken en dat was mijn geluk.”

De Deen won eerder de veertiende etappe in Lyon. Zijn ploeggenoot Marc Hischi won de twaalfde etappe.