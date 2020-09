Domenicali volgt Carey op als directeur Formule 1

De Italiaan Stefano Domenicali keert terug in de Formule 1. De 55-jarige Domenicali, voormalig teambaas van Ferrari, wordt met ingang van komend jaar directeur van de koningsklasse. Hij neemt de dagelijkse leiding over van de Amerikaan Chase Carey. Die blijft wel voorzitter, maar draagt zijn uitvoerende taken over aan Domenicali.

Carey is de hoogste baas van de Formule 1 sinds Liberty Media begin 2017 de eigendomsrechten overnam van Bernie Ecclestone, de flamboyante Brit die gedurende 40 jaar het gezicht van de Formule 1 was.

Domenicali volgde in 2008 de Fransman Jean Todt op als teambaas van Ferrari. De Italiaan bekleedde die functie tot 2014. Hij werkte daarna bij de autofabrikanten Audi en Lamborghini.