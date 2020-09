Verstappen klokt derde tijd in eerste training GP Rusland

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voorafgaand aan de GP van Rusland de derde tijd genoteerd. De Fin Valtteri Bottas was in Sotsji het snelst in zijn Mercedes.

Verstappen kwam tot 22 rondes en zijn snelste tijd was 1.35,577. Dat was 0,654 minder snel dan Bottas, die maar tot 13 rondjes kwam. Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, mengde zich niet in de strijd om het snelste rondje en klokte de 19e tijd.

Sommige coureurs hadden in Sotsji moeite om hun bolide op de baan te houden. McLaren-coureur Carlos Sainz Jr. zag zijn achtervleugel bij een crash sneuvelen en ook Williams-coureur Nicholas Latifi uit Canada crashte. Daardoor werd de training kort onderbroken.

Om 14.00 uur vindt de tweede vrije training plaats.