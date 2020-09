Thiem met snelle zege op Sock naar derde ronde in Parijs

Tennisser Dominic Thiem heeft de derde ronde bereikt van het grandslamtoernooi in Parijs. De als derde geplaatste Oostenrijker rekende op Roland Garros in drie sets af met de Amerikaan Jack Sock: 6-1 6-3 7-6 (6).

Thiem, de winnaar van de US Open deze maand, begon voortvarend aan zijn partij in de tweede ronde tegen de 28-jarige Amerikaan. De 27-jarige Oostenrijker brak drie keer de opslag van zijn tegenstander en won de set in 28 minuten. In de tweede set had hij aan één break op 4-3 genoeg om de set te winnen.

Pas in de derde kon Sock wat terugdoen op de service van zijn tegenstander en poetste hij twee keer een break achterstand weg. In de tiebreak kreeg de Amerikaan twee setpoints, maar Thiem werkte die weg en won met 8-6.

In de derde ronde treft Thiem de winnaar van de partij tussen de Noor Casper Ruud en de Amerikaan Tommy Paul.