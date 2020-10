Dowsett wint achtste Giro-etappe na solo, Almeida houdt roze trui

Alex Dowsett heeft de achtste etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Israel Start-Up Nation was in de rit van Giovinazzo naar Vieste na 200 kilometer de beste van zes vluchters. Hij kwam solo aan in Vieste. De Italiaan Salvatore Puccio werd tweede op ruim een minuut voor de Brit Matthew Holmes.

De kopgroep van zes had een voorsprong van meer dan 12 minuten gekregen van het peloton. Daaruit was Dowsett op zo’n 18 kilometer voor de finish ontsnapt. Voor Dowsett is het de tweede ritzege in de Giro d’Italia. De 32-jarige Brit won in 2013 een individuele tijdrit. Voor zijn ploeg Israel Start-Up Nation is het de eerste ritzege in een grote wielerronde en de eerst zege in de UCI WorldTour.

Het peloton kwam binnen op 14 minuten van de winnaar. De roze leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees João Almeida. De renner van Deceuninck – Quick-Step heeft de Spanjaard Pello Bilbao op 43 seconden achter zich. Wilco Kelderman, de kopman van Sunweb, volgt als derde op 48 seconden. Zijn landgenoot Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma staat achtste op 1.21.

Vroeg in de koers ontstond een kopgroep van zes renners onder wie de Oostenrijker Matthias Brändle en de Brit Dowsett, twee erkende tijdrijders uit dezelfde ploeg. De kopgroep kreeg de zegen van het peloton en liep uit naar meer dan 10 minuten voorsprong.

De marge van de vluchters liep kortstondig terug tot ongeveer 8 minuten nadat Trek-Segafredo het tempo verhoogde. De ploeg van de Italiaanse kopman Vincenzo Nibali deed dat nadat de Deense klassementsrenner Jakob Fuglsang wegens een mechanisch defect op achterstand was geraakt. De ploeg besloot echter al snel weer de Astana-kopman te laten terugkeren. De voorsprong van de kopgroep groeide daarna weer.

Op de eerste beklimming van de Via Saragat viel Salvatore Puccio aan en kon alleen Matthew Holmes volgen. Nadat de andere vluchters waren teruggekeerd, demarreerde Dowsett. De Brit kreeg meer dan een halve minuut voorsprong en hield in de laatste plaatselijke ronde zijn voorsprong vast.