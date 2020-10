Poolse tennisster Swiatek (19) pakt hoofdprijs op Roland Garros

Iga Swiatek heeft als eerste Poolse tennisster een grandslamtoernooi gewonnen. De getalenteerde tiener schreef in grootse stijl Roland Garros op haar naam. Ze was in de finale in Parijs in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Sofia Kenin. Na 1 uur en 24 minuten was Swiatek zeker van de hoofdprijs van 1,6 miljoen euro: 6-4 6-1. Kenin, begin dit jaar de beste op de Australian Open, gaat met de helft naar huis.

Swiatek is met haar 19 jaar en 132 dagen de jongste winnares op Roland Garros sinds Monica Seles in 1992 (18 jaar en 188 dagen). De Servische won in dat jaar voor de derde keer op rij de titel in Parijs. Voor Swiatek is haar eerste eindzege op de WTA Tour. De 21-jarige Kenin blijft vooralsnog op vijf toernooizeges staan.

Het Franse grandslamtoernooi, dat normaal in de lente wordt afgewerkt, was dit najaar enigszins gedevalueerd. Titelhoudster Ashleigh Barty besloot in verband met het coronavirus niet af te reizen naar Parijs. Naomi Osaka, de winnares van de US Open, meldde zich geblesseerd af. Serena Williams, 23-voudig grandslamwinnares, trok zich tijdens het toernooi terug. Kiki Bertens strandde in de vierde ronde.

Swiatek won al haar partijen dit jaar op Roland Garros in twee sets. De Belgische Justine Henin was in 2007 de laatste die de titel in Parijs veroverde zonder setverlies. Swiatek was als nummer 54 van de wereld ongeplaatst bij de Open Franse titelstrijd. Ze is de zesde tennisster die als ongeplaatste speelster een grandslamtoernooi wint.

De Poolse leidde snel met 3-0. Daarna wist Kenin de zenuwen van zich af te schudden en kon ze terugkomen tot 3-3. Met een break in de achtste game had Swiatek de eerste set voor het grijpen (5-3), maar de strijdbare Kenin sloeg onmiddellijk terug, al moest de Amerikaanse wel eerst een setpunt wegwerken. Daarna leverde ze echter meteen weer haar service in: 6-4.

Bij een achterstand van 2-1 in de tweede set vroeg Kenin om een korte pauze om medische redenen. Ze liet zich behandelen aan haar linkerbovenbeen, die al was ‘ingepakt’. De onderbreking verstoorde het ritme en de concentratie bij Swiatek allerminst. De aangeslagen Kenin daarentegen leek de strijd op te geven en maakte vrijwel geen punt meer. Met een fraaie forehand benutte het nieuwe Poolse sportidool haar eerste matchpoint: 6-1.