Hockeyer Hertzberger: geen topspeler wordt blij van maand rust

Hockeyer Jeroen Hertzberger heeft ervan genoten om weer een interland met Oranje te kunnen spelen. Oranje won dinsdagavond met 1-0 van Groot-Brittannië en maakt zich op voor de tweede wedstrijd in de Pro League tegen de Britten donderdag. Voor Hertzberger wordt dat ook nog eens zijn 250e interland.

“Het was tof, echt mooi om weer een interland te spelen”, zei de speler van Rotterdam. “Ik denk dat we best trots mogen zijn dat we de nul hebben gehouden tegen zo’n goed team en we hadden kansen op nog meer.”

Voor de hockeyers van het Nederlands elftal komt de serie interlands op een geschikt moment. De Nederlandse competitie ligt door de coronamaatregelen van de overheid enkele weken stil en de 34-jarige hockeyer geniet van elk moment dat hij met Oranje mag spelen. “Wij zijn atleten en wij willen wedstrijden spelen. Het is alleen maar lekker dat we door kunnen blijven spelen. Een maand rust, daar maak je geen enkele topspeler blij mee, tenzij het na de Olympische Spelen is.”

De interlands van de hockeyers en hockeysters van Oranje tegen Groot-Brittannië en België volgende week mogen onder strikte coronarichtlijnen doorgaan. Hertzberger vindt het niet lastig om zich aan die situatie aan te passen. “Elk toernooi is anders, elke omgeving is anders of het nou India, Australië of Argentinië is of Nederland met deze maatregelen. Als het balletje eenmaal rolt, is het overal hetzelfde.”

Dat in de aanloop dingen nu even anders gaan, vraagt van de spelers flexibiliteit. “Daar moet je mee omgaan”, zegt de hockeyer. “In India lopen de koeien over straat, hier zit je in een bubbel. Maar die bubbel valt ook wel mee. Je gaat naar de fysio, hebt besprekingen en doet een koffietje in de lobby van het hotel. We zien elkaar best veel, het is geen gevangenis.”

Hertzberger hoopt dat het team de volgende wedstrijd van donderdag alweer iets meer op elkaar is ingespeeld. “We hebben elkaar acht maanden niet gezien. Donderdag wordt het weer een hoger niveau en dat geldt ook voor de tegenstander. Iedereen gaat op zoek naar trucjes om elkaar te manipuleren. Wij waren nu niet scherp in de afronding, hadden er drie kunnen maken.” Het lukte de hockeyer, die al 118 keer trefzeker was voor Oranje, ook niet om te scoren uit de strafcorner. “De keeper pakte ‘m van de lijn. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar een van de drie moet eigenlijk raak zijn.”