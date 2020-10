Formule 1-team Williams houdt vast aan Russell en Latifi

Het Formule 1-team Williams houdt volgend seizoen vast aan de huidige bezetting. Het betekent dat in 2021 de Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi in de bolides rijden van de renstal, die in Amerikaanse handen is gekomen.

De afgelopen weken deden geruchten de ronde dat de Mexicaan Sergio Pérez, die na dit seizoen weggaat bij Racing Point, een zitje bij Williams zou krijgen. Teambaas Simon Roberts maakte op het Italiaanse circuit van Imola, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Emilia-Romagna wordt verreden, een einde aan die speculaties. “Ik heb zelf vorige week ook voor wat verwarring gezorgd door uitspraken, waarvoor mijn verontschuldigingen, maar ik kan bevestigen dat er niets verandert aan onze rijdersbezetting. We houden vast aan deze twee jongens.”

Vooral Russell reageerde opgelucht, want hij zou volgens de verhalen zijn plaats moeten afstaan aan Pérez. “Het is nooit leuk als verhalen de ronde doen dat je baan op de tocht staat, maar ik had wel steeds het vertrouwen dat het goed zou komen. Ik moest antwoorden met prestaties op de baan”, zei de 22-jarige Brit, wiens talent wel vaststaat, ook al heeft hij dit seizoen nog geen punt gescoord in het kampioenschap.