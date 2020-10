Veteraan Räikkönen nog een jaar door in Formule 1 bij Alfa Romeo

Kimi Räikkönen gaat nog een jaar door in de Formule 1. De 41-jarige Fin bezet ook in 2021 een van de stoeltjes bij Alfa Romeo. Het wordt zijn negentiende seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Räikkönen heeft al het record in handen van coureur met de meeste deelnames aan grandprixraces. Hij begint dit weekeinde in de Grand Prix van Emilia-Romagna aan zijn 325e Formule-1 optreden. De Fin won in zijn carrière 21 races en kroonde zich in 2007 tot wereldkampioen, de laatste die Ferrari voortbracht.

De Italiaan Antonio Giovinazzi verkeerde lang in onzekerheid of hij zijn zitje bij Alfa Romeo zou behouden. Mick Schumacher, de zoon van de Duitse Formule 1-legende Michael Schumacher, zou de belangrijkste gegadigde zijn. De teamleiding heeft alsnog de voorkeur gegeven aan de 26-jarige Giovinazzi, die in 2021 aan zijn derde jaar begint bij Alfa Romeo, voorheen Sauber.