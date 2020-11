Balende Verstappen: drie keer nul in Italië is niet best

Met een korte krachtterm verwoordde Max Verstappen zijn gevoel na de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Ook bij de derde race van dit seizoen in Italië viel hij uit. “Normaal gesproken word ik hier makkelijk tweede. Maar het mocht niet zo zijn”, zei Verstappen bij Ziggo Sports. “Ineens plofte mijn band.”

Twaalf rondes voor het einde belandde de kopman van Red Bull in de grindbak toen zijn rechter achterband uit elkaar klapte. Verstappen was vermoedelijk over een scherp voorwerp gereden. “Er was niets aan de hand, maar ineens had ik een klapband. Drie keer een ‘nul’ in Italië, dat is niet best.” Eerder dit seizoen viel Verstappen ook al uit op Monza en Mugello.

De Nederlander wist op Imola bij de start direct de tweede plaats over te nemen van Lewis Hamilton. “Ik probeerde daarna bij Bottas in de buurt te blijven, maar hij had iets meer snelheid. Na de pitsstops zat ik ook vast achter Bottas. Hij had volgens mij wat schade aan zijn vloer. Hij maakte een paar keer een fout en daardoor kon ik hem voorbij gaan. Het had een heel goede race kunnen zijn, tot uit het niets die band plofte.”