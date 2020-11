Tijdrijder Ganna mist EK op de baan door positieve coronatest

De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna ontbreekt volgende week bij de Europese kampioenschappen op de baan in de Bulgaarse stad Plovdiv. De 24-jarige renner van Ineos Grenadiers heeft positief getest op het coronavirus. Ganna, de wereldkampioen tijdrijden die in de Ronde van Italië maar liefst vier etappes won, had al lichte klachten.

De Italiaan had hoofdpijn en was misselijk. Na een negatieve coronatest aan het begin van de week viel de tweede test positief uit. Ganna is thuis in isolatie gegaan, zegt de nationale wielerbond in Italiaanse media. De rest van de selectie testte negatief.

Ganna veroverde eind september op de WK in Imola de wereldtitel tijdrijden. In de Giro won hij vorige maand de drie tijdritten en ook nog een bergetappe. Ganna reed twee dagen in de roze leiderstrui. De Italiaan veroverde op de baan al vier wereldtitels op de individuele achtervolging. De Nederlandse baanwielrenners doen vanwege de coronacrisis niet mee aan de EK in Plovdiv.