Roglic: het is altijd goed om spannende finales te hebben

Primoz Roglic moest in de slotkilometers van de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje tot het uiterste gaan om een aanval van Richard Carapaz af te slaan. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma hield op de meet net genoeg voorsprong over om zich zondag in Madrid voor de tweede keer tot eindwinnaar van de Vuelta te kunnen kronen. “Ik ben superblij. Dit is een mooie manier om dit seizoen eindelijk af te sluiten”, zei hij kort na de finish.

“Het is altijd goed om spannende finales te hebben”, zei Roglic na de ultieme aanval van zijn concurrent uit Ecuador. “Dit was heel spannend, maar ik wist dat ik net genoeg voorsprong had. Als ik in mijn eigen tempo door zou rijden, zou het genoeg zijn.”

De Sloveen gaf ook toe dat hij niet altijd helemaal de controle had gehad. Na de demarrage van Carapaz kreeg hij nog even hulp van teamgenoot Lennard Hofstede die in de kopgroep had gezeten. “Dat was heel welkom op dat moment. De hele ploeg heeft het goed gedaan”, zei Roglic.