Spaanse motorcoureur Espargaro pakt pole in Valencia

De Spaanse motorcoureur Pol Espargaro vertrekt zondag in Valencia vanaf de beste startpositie in de MotoGP-klasse bij de Grote Prijs van Europa. In natte weersomstandigheden zette de KTM-rijder de beste tijd neer in de kwalificatie. Voor Espargaro is het zijn tweede poleposition in zijn loopbaan. Hij reed in augustus in de kwalificatie voor de GP Stiermarken in Oostenrijk eveneens de snelste tijd.

Landgenoot Alex Rins (Suzuki) liet in Valencia de tweede tijd noteren. De Japanner Takaaki Nakagami (Honda) begint zondag op de voorste startrij als nummer 3 aan de Grand Prix. Hij kwam in de slotfase van de kwalificatie nog ten val.

Klassementsleider Joan Mir (Suzuki) zette zaterdag de vijfde tijd neer. Hij heeft in de WK-stand een voorsprong van 14 punten op de Fransman Fabio Quartararo, die namens Petronas Yamaha niet verder kwam dan de elfde tijd.

De Italiaan Valentino Rossi, terug na twee gemiste races vanwege een positieve coronatest, moest in de kwalificatie genoegen nemen met de achttiende plek. Zijn Spaanse ploeggenoot Maverick ViƱales (Monster Yamaha) moet zondag vanuit de pitstraat starten vanwege een tijdstraf.