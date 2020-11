Veldrijdsters topfavoriet bij Europese titelstrijd in Rosmalen

De Nederlandse veldrijdsters zijn de topfavorieten bij de Europese kampioenschappen veldrijden die dit weekend plaatsvinden in Rosmalen. Yara Kastelijn is de titelverdedigster en met Ceylin del Carmen Alvarado heeft bondscoach Gerben de Knegt ook de regerend wereldkampioene in de ploeg.

Bij de veldrijdsters die hun wedstrijd zaterdag om 14.00 uur rijden, doen verder Denise Betsema, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Sophie de Boer mee. Worst is de Europees kampioene van 2018.

Alle belangrijke veldritten dit najaar werden gewonnen door Nederlandse veldrijdsters. Alvarado, Brand, Betsema en Worst zegevierden al en zullen tijdens de Europese titelstrijd op het terrein van Autotron Rosmalen ook elkaars grootste concurrenten zijn.

Een dag later is het om 13.30 uur de beurt aan de veldrijders. Titelverdediger Mathieu van der Poel, die de vorige drie EK’s wist te winnen, is er niet bij. Met Lars van der Haar denkt bondscoach De Knegt desondanks een kanshebber voor de medailles te hebben. De Nederlandse ploeg bestaat verder uit CornĂ© van Kessel, Stan Godrie, Maik van der Heijden en David van der Poel.