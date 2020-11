Nadal begint goed aan ATP Finals in Londen

Tennisser Rafael Nadal is goed begonnen aan de ATP Finals in Londen. De 34-jarige Spanjaard won zijn eerste groepswedstrijd zonder grote problemen. De nummer 2 van de wereld versloeg de Rus Andrej Roeblev in twee sets: 6-3 6-4.

Beide spelers kwamen elkaar pas voor de tweede keer tegen op de tennisbaan. Drie jaar geleden was Nadal in de kwartfinales van de US Open veel te sterk voor de elf jaar jongere Rus: 6-1 6-2 6-2.

Nadal doet voor de tiende keer mee aan het eindejaarstoernooi van de ATP. Hij won het evenement nog nooit. In 2010 en 2013 haalde hij de finale.

Roeblev debuteert bij de ATP Finals. Hij dankte zijn startbewijs aan een prima seizoen. Als enige tennisser op de ATP Tour wist hij dit jaar in het enkelspel vijf titels te winnen.

In de andere groepswedstrijd bleef de Oostenrijker Dominic Thiem de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas in drie sets de baas: 7-6 (5) 4-6 6-3.