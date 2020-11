Bokslegende Mayweather kondigt rentree in de ring aan

Bokslegende Floyd Mayweather zal zijn rentree in de ring maken. De 43-jarige Amerikaan komt op 28 februari in actie tijdens een vechtspektakel in Tokio onder de naam ‘Mega 2021’. Tegen wie de ongeslagen prof bokst, is nog niet bekend.

Mayweather stond in december 2018 voor het laatst in de ring. Hij versloeg in de Japanse stad Saitama in een lucratieve demonstratiepartij kickbokser Tenshin Nasukawa.

De Amerikaan, die in vijftig duels als profbokser ongeslagen bleef en titels pakte in vijf verschillende gewichtsklassen, heeft in zijn rijke carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport. ‘Money’ won in 2017 het prestigegevecht in Las Vegas met de Ierse kooivechter Conor McGregor. In 2015 versloeg hij de Filipijn Manny Pacquiao in een zogenoemd ‘Gevecht van de Eeuw’. Hij verdiende naar verluidt 300 miljoen dollar met die partij.

Mayweather had zijn rentree vorige week in een video op Instagram al min of meer aangekondigd. “Tokio, Japan, ik kom terug in 2021. Ik weet dat de Olympische Spelen in Tokio zijn, maar ik, Floyd ‘Money’ Mayweather, kom iets groots doen in de Tokyo Dome…”