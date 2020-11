Red Bull geeft foute afstelling auto Verstappen toe

Het Formule 1-team van Red Bull heeft toegegeven dat de voorvleugel van de bolide van Max Verstappen zondag verkeerd was afgesteld voor de Grote Prijs van Turkije. De Nederlander had daardoor geen goede balans en kon de auto minder goed besturen.

Verstappen had onder meer een trage start en spinde na een mislukte inhaalactie bij de Mexicaan Sergio PĂ©rez. Hij eindigde de race op de teleurstellende zesde plaats. Het was de eerste keer dit seizoen dat de Limburger in een race die hij uitreed niet op het podium eindigde.

Red Bull heeft aan de website van de Formule 1 de fout erkend. Bij het aanpassen van de voorvleugel was er aan een zijde een afwijking van 7 graden en dat is veel te veel. Normaal passen de teams de voorvleugel maximaal 1 graad bij om de aerodynamische balans goed te krijgen.

Verstappen sprak na de race al zijn frustratie uit over zijn onvermogen om de auto foutloos over het spekgladde circuit van Istanbul te loodsen. “Het was een race om snel te vergeten”, zei de nummer 3 in het wereldkampioenschap.