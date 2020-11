Deelname Kramer aan NK allround nog onzeker

De deelname van Sven Kramer aan de NK allround, die komend weekeinde in Thialf worden gehouden, is nog onzeker. De viervoudig olympisch schaatskampioen is niet helemaal fit. De 34-jarige Fries meldde zich daarom af voor een digitaal persmoment van zijn ploeg op donderdag.

“Hij heeft negatief getest op corona, maar voelt zich een beetje grieperig”, liet een woordvoerder van Team Jumbo-Visma weten. “Sven is vanochtend weer getest en die uitslag komt nog. Vrijdag valt de beslissing of hij van start gaat.”

Kramer is zesvoudig Nederlands kampioen allround. Zijn laatste titel bij dit toernooi veroverde hij in 2015. Daarna deed hij niet meer mee. Door de coronacrisis zijn er dit seizoen veel minder wedstrijden op de langebaan. Mede daardoor is het deelnemersveld bij de mannen en vrouwen dit jaar aanzienlijk sterker dan anders.