Judoka Tsjakadoea onderuit op Europees kampioenschap

Tornike Tsjakadoea is op de Europese titelstrijd judo in de tweede ronde uitgeschakeld, nadat hij in de eerste een ‘bye’ had. Het Nederlandse lichtgewicht, in Praag als vijfde geplaatst, verloor van Artem Lesioek uit Oekraïne. De 24-jarige Tsjakadoea moet daardoor nog tenminste een jaar wachten op zijn eerste medaille op een EK.

Sanne Verhagen (-57 kg) bereikte de tweede ronde door te winnen van Alexandra Florian uit Azerbeidzjan. De twee stonden niet eerder tegenover elkaar. Verhagen, die nu de Portugese Telma Monteiro ontmoet, neemt al voor de zesde keer deel aan een EK. De vijfde plaats was tot nu toe de hoogste klassering. Ze is de nummer drie van de WK in 2014.