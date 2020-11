Cheptegei een van vijf kanshebbers voor titel atleet van het jaar

Joshua Cheptegei is een van de vijf kanshebbers voor de titel mannelijke atleet van het jaar. De Oegandees liep in oktober een wereldrecord op de 10.000 meter op de baan, terwijl hij in september in Monaco al het wereldrecord op de 5000 meter, ook op de baan, aanscherpte.

Cheptegei heeft verder de wereldrecords op de 5 kilometer en de 15 kilometer op de weg in bezit en hij is regerend wereldkampioen op de 10.000 meter.

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser, de Zweedse polsstokhoogspringer Mondo Duplantis, de Duitse speerwerper Johannes Vetter en de Noorse hordeloper Karsten Warholm zijn de andere vier genomineerden.

World Athletics maakt 5 december bekend wie de titel krijgt toebedeeld. In 2018 en 2019 ging de prijs naar de Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge.