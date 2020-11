Turncommentator Van Zetten biedt excuses aan turnsters aan

Turncommentator Hans van Zetten heeft spijt van zijn uitlatingen over drie turnsters in 2012. De turnspecialist laat dat weten in een verklaring naar aanleiding van het stoppen als commentator bij NOS Sport. Daarin biedt hij zijn excuses aan aan voormalig turnsters Verona van der Leur, Suzanne Harmes en Gabrielle Wammes, die in 2011 vertelden over mishandeling door hun coaches. Daar reageerde hij een jaar later op.

“De media hebben mij en de NOS de afgelopen weken aangesproken op een zaak uit 2012. En dan met name over mijn uitlatingen over drie voormalige topturnsters Van der Leur, Harmes en Wammes”, schrijft Van Zetten.

“In navolging van de drie turnsters in 2011, getuigden deze zomer vele andere jonge vrouwen over het grensoverschrijdende trainingsregiem van hun turncoaches. Kleineringen, intimidatie en scheldpartijen vielen hen ten deel. Wat een pijn en verdriet kwam daarin naar buiten. Ik las alles en volgde alle uitzendingen tot en met het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer aan toe. Wekenlang liep ik met buikpijn rond. Mijn turnhart bloedt nog steeds.”

“In het licht van deze actualiteit krijgen mijn oordelende uitlatingen uit 2012 nog meer lading. In retrospectief vind ik de zinnen hard en mogelijk kwetsend, en sowieso niet passend voor waar ik als oud-coach en bondscoach voor sta.”