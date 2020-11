Russische handbalsters zonder sterspeelster op EK

De Russische handbalsters moeten het op het EK in Denemarken doen zonder hun sterspeelster Anna Vjachireva. De 25-jarige speelster van Rostov-Don heeft kort voor de Europese eindronde een blessure opgelopen. Een MRI-scan wees uit dat Vjachireva een spier in haar rug heeft gescheurd. Ze draagt voorlopig een korset.

De Russin veroverde in 2016 met haar land olympisch goud. Ze werd op die Spelen van Rio de Janeiro uitgeroepen tot meest waardevolle speelster. Bij het WK van vorig jaar moest Rusland in de halve finales, ondanks elf doelpunten van Vjachireva, buigen voor Oranje. De Nederlandse handbalsters versloegen in de finale ook Spanje en veroverden zo de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade gaat vanaf komende week in Denemarken ook op jacht naar de Europese titel.

Oranje neemt het in de groep op tegen Servië, Kroatië en Hongarije, Rusland zit in de poule bij Spanje, Tsjechië en Zweden.