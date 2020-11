Sportief directeur Red Bull Racing test positief voor GP Bahrein

In aanloop naar de GP van Bahrein is in de Formule 1 een coronabesmetting geconstateerd bij Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Het gaat om Jonathan Wheatley, sportief directeur bij Red Bull.

“De FIA, de Formule 1 en Red Bull Racing bevestigen dat tijdens de verplichte PCR-tests voorafgaand aan de grand prix sportief directeur Wheatley positief heeft getest op Covid-19”, meldt de organisatie van de Formule 1.

Wheatley moet tien dagen in quarantaine en mist daardoor het raceweekend. De Formule 1 benadrukt dat geen andere teamleden van Red Bull door de positieve test beïnvloed zijn.

De race is zondag om 15.10 uur.