Annan tot en met WK 2022 bondscoach van hockeysters

Alyson Annan is tot en met het WK van 2022 de bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Het aflopende contract van Annan werd eerder al verlengd tot en met de uitgestelde Olympische Spelen van 2021, maar er wordt nu een jaar extra aan de overeenkomst toegevoegd.

Het WK van 2022 wordt van 1 tot en met 17 juli in Nederland en Spanje gespeeld. “Ik mag sinds oktober 2015 als bondscoach met de beste hockeysters van Nederland werken en beleef daar nog iedere dag veel plezier aan. Ik verheug me daarom op de komende periode waarin we het EK, de Olympische Spelen én het WK zullen spelen”, zei Annan over haar verlenging.

De 47-jarige Annan werd met Oranje Europees kampioen in 2017 en 2019. In 2018 werd ook de wereldtitel veroverd. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 moest Oranje genoegen nemen met zilver.