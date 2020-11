EK-kwalificatie volleyballers weer verplaatst

De tweede ronde van de EK-kwalificatie die de Nederlandse volleyballers van 15 tot en met 17 januari 2021 in Topsportcentrum Rotterdam zouden afwerken, is uitgesteld. De duels met Zweden en Kroatië kunnen geen doorgang vinden vanwege de geldende coronamaatregelen.

Het is de tweede keer dat de EK-kwalificatie vanwege corona wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zouden de wedstrijden al in augustus en september van dit jaar worden gespeeld met uit- en thuiswedstrijden. Nu volgt een tweede uitstel naar waarschijnlijk mei. Volleybalbond Nevobo is hierover nog in onderhandeling. Speeldata en -locatie zijn nog niet bekend.

De volleyballers hoeven ook niet naar Kroatië voor de eerste driekamp van 8 tot en met 10 januari. Ook die wedstrijden worden verzet naar een nog nader te bepalen datum.

De Nederlandse mannen moeten zich in poule A zien te plaatsen voor het EK, dat in 2021 wordt gespeeld in vier gastlanden: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De nummers 1 van de zeven poules en de vijf beste nummers 2 plaatsen zich voor de eindronde.