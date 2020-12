Russell laat zich meteen gelden als vervanger Hamilton

George Russell heeft zich in de eerste training voor de Grote Prijs van Sakhir in de Formule 1 meteen laten gelden als vervanger van Lewis Hamilton. De Brit zette in de Mercedes van de wereldkampioen de beste rondetijd neer (54,546). Max Verstappen reed de tweede tijd; hij gaf 0,176 seconde toe op Russell. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, klokte de derde tijd, 0,265 seconde langzamer dan Russell.

Hamilton testte eerder deze week positief op het coronavirus en mag om die reden niet meedoen in de tweede Formule 1-race in Bahrein. Hij won afgelopen zondag nog de eerste race op het woestijncircuit. Russell is dit jaar vaste rijder bij Williams, maar komt uit de opleiding van Mercedes en kreeg de kans van de Duitse renstal om Hamilton te vervangen in de snelste auto van het veld.

Er waren nog twee nieuwelingen actief in de eerste training. De Braziliaan Pietro Fittipaldi was bij Haas F1 de vervanger van de Fransman Romain Grosjean, die zondag een zware crash overleefde en niet in staat is te racen met zijn verbrande handen in het verband. Fittipaldi reed de negentiende tijd. De Brit Jack Aitken, die de Williams van Russell bestuurde, was de langzaamste.

De Fin Valtteri Bottas kwam tot de vierde tijd in zijn Mercedes. Hij was 0,322 seconde langzamer dan zijn tijdelijke teamgenoot Russell. Bottas liep wat schade op door iets te ruw over de kerbstones te rijden en dat beïnvloedde volgens Mercedes zijn rondetijden. Russell klaagde voortdurend over de afstelling van zijn auto tijdens de training en leek dus nog niet alles uit de Mercedes te halen.

De tweede race in Bahrein wordt verreden op het zogeheten Outer Circuit; het is een kort rondje met weinig bochten en veel rechte stukken. De coureurs bleven ruim binnen de minuut in hun snelle rondjes. Zondag in de race moeten ze liefst 87 keer rond.