Handbalster Dulfer: helemaal terug in het toernooi

Kelly Dulfer was met acht treffers de topscorer bij de Nederlandse handbalsters, die door een zege van 28-24 op Hongarije een vroege uitschakeling op het EK in Denemarken afwendden. “We hingen aan een zijden draadje, dat wisten we. We waren er allemaal wel van doordrongen dat we deze wedstrijd moesten winnen. We kwamen in de eerste helft over een dood punt heen. Kennelijk was dat nodig om ons echt wakker te schudden”, zei de opbouwspeelster met een brede glimlach.

Oranje startte stroef, maar op een gegeven moment had de ploeg ineens de dekking op orde. “Dat was cruciaal voor deze wedstrijd. Als die dekking staat en de tegenstander komt er niet doorheen, hoef je alleen nog maar zelf te scoren. Het was mooi om te zien dat iedereen er vol voor ging, dit was weer echt een teamprestatie.”

Dulfer werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Die eer nam ze bescheiden in ontvangst. “De opdracht van de bondscoach was dat iedereen zijn kansen moest pakken en zonder angst de bal moest gooien. We hebben zeker de tweede helft echt goed gespeeld. We zijn door het oog van de naald gekropen, maar het spel wat we nu tegen Hongarije hebben laten zien, geeft zeker vertrouwen. We nemen ook 2 punten mee de hoofdronde in, dus ik denk dat we helemaal terug zijn in het toernooi.”