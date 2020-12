Golfer Besseling via de bakkerij naar toptoernooi Dubai

Wil Besseling is er best trots op dat hij in zijn dertiende jaar als golfprofessional voor het eerst mag meedoen aan het Tour Championship in Dubai. Dat eindejaarstoernooi van de Europese Tour is voor de zestig beste spelers van het jaar. “Dat ik hier sta zegt iets over mijn potentie en doorzettingsvermogen”, zegt de 35-jarige Noord-Hollander vanuit het Arabische emiraat, waar donderdag de seizoensfinale begint. “Ik zie het als een bonus, een beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren.”

De golfcarrière van Besseling kreeg dit jaar, nota bene in coronatijd, ineens glans. Hij deed tijdens de lockdown eerst van zich spreken door twee virtuele toernooien te winnen, daarna bleek hij bij de hervatting van het buitenseizoen in topvorm. Hij eindigde als derde in het Oostenrijks Open en op de Masters van Andalusië en was ineens een ‘naam’ op de Europese Tour, terwijl hij eigenlijk een speler is van de Challenge Tour, een niveau lager.

“Het is voor mij een lange weg geweest, met veel vallen en opstaan. Het jaar waarin corona toesloeg en de wereld op zijn kop zette, heeft mij het mooiste jaar opgeleverd”, aldus Besseling, die deze week op de Jumeirah Golf Estate van Dubai het beste uit zichzelf wil halen. “Ik ben nooit zo resultaatgericht bezig, maar veel meer met het verbeteren van mezelf. Iedere dag wil ik weer een stukje beter zijn dan de dag ervoor. Ik voel me goed, sla de ballen lekker, maar ben ook realistisch. Dit wordt mijn eerste keer in Dubai, de meeste anderen staan hier al voor de tiende keer.”

Besseling gooide begin 2018 het roer om. “Ik was na tien jaar prof nog steeds speler op de Challenge Tour en dat was niet hoe ik mijn golfcarrière voor ogen had. Ik wilde beter, veranderen, een andere visie. Ik ben toen drie maanden gaan werken in de bakkerij bij mij om de hoek. Het was een totaal andere wereld en dat was precies wat ik wilde. Ik heb in die maanden veel geleerd, ik kreeg een veel beter beeld van wie ik ben en waar ik sta in het leven, waar ik naartoe wil en hoe ik dat ga doen. Dat inzicht maakte me ook duidelijk dat ik er trots op mag zijn dat ik golfprofessional ben, maar dat de dingen anders moeten om daarin te slagen. Sindsdien gaat het bergopwaarts.”

Het gevolg is dat Besseling heel anders op de golfbaan staat. “Ik denk anders, ik beweeg anders, ben veel positiever ingesteld en daardoor kan ik makkelijker dingen doen in mijn lichaam, ik snap beter de techniek in de beweging. Alles is op zijn plek gevallen, zeg maar. Met die ‘mindset’ heb ik mentaal weer heel veel stappen kunnen zetten.”

En zo staat de golfer na jaren ploeteren ineens tussen de wereldtop op een toernooi waar een slordige 7 miljoen euro wordt verdeeld. “In 2012 had ik voor het laatst een speelkaart op de Europese Tour, des te mooier dat ik 2020 op dit toneel mag afsluiten. Ik ga er wat moois van maken.”