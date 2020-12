Feyenoord klaar in Europa na nederlaag in Oostenrijk

Feyenoord is dit seizoen klaar in Europa. De ploeg van trainer Dick Advocaat liet zich in groep K van de Europa League opnieuw verrassen door Wolfsberger AC, de nummer 7 van Oostenrijk. De Rotterdammers verloren in een teleurstellende wedstrijd in Klagenfurt met 1-0. Daardoor eindigde Wolfsberger AC in de poule als tweede, achter groepswinnaar Dinamo Zagreb.

Feyenoord behaalde in zes wedstrijden slechts 5 punten. Wolfsberger AC versloeg Feyenoord eind oktober al met 4-1 in De Kuip.

Voor Advocaat was het waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als trainer in Europees clubverband. De 73-jarige Hagenaar stopt na dit seizoen, in elk geval als clubcoach.