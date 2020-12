FIFA-voorzitter Infantino weer in opspraak

Voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA is weer in opspraak gekomen. Hij zou volgens een speciale aanklager in Zwitserland kunnen worden vervolgd vanwege het gebruik van een privéjet. “Er zijn duidelijke tekenen van strafbaar gedrag aan de kant van de FIFA-voorzitter”, liet Stefan Keller in een persverklaring weten.

In een eerste reactie toonden de FIFA en Infantino zich “geschokt” door de aanklacht van Keller. “Dit is zowel kwaadaardig als lasterlijk. Het toont zijn extreme vooringenomenheid. Dit grenst aan karaktermoord”, betoogde de FIFA, die alle nodige juridische stappen tegen Keller wil gaan ondernemen.

Keller was ingehuurd door het Openbaar Ministerie in Zwitserland om dubieuze ontmoetingen tussen Infantino en het voormalige hoofd van het federale parket, Michael Lauber, te onderzoeken. Lauber deed destijds een onderzoek naar de FIFA wegens corruptie. De bijeenkomsten tussen Infantino en Lauber werden aanvankelijk geheim gehouden en niet gedocumenteerd. Lauber moest daarom aftreden.

Keller zei dat hij aanklachten tegen Infantino had bestudeerd wegens het gebruik van een privéjet tussen Suriname en Zwitserland. Hij vindt nu een strafrechtelijk onderzoek naar onbehoorlijke bedrijfsvoering door de FIFA-preses noodzakelijk.

De ethische commissie van de FIFA startte eerder al een voorlopig onderzoek in deze kwestie, maar sloot de zaak in augustus af wegens “gebrek aan geloofwaardig bewijs”.

Het federale parket in Zwitserland gaf na het persbericht van Keller te kennen dat er nog geen documenten binnen zijn gekomen van de speciale aanklager. “Het federale parket voert momenteel geen strafrechtelijke procedure tegen FIFA-president Gianni Infantino”, benadrukte een woordvoerder. Als Keller zijn belastende documenten heeft ingediend, worden ze onderzocht. Bij voldoende verdenking zal een procedure worden ingesteld.