Redelijke start golfers Luiten en Besseling in Dubai

Golfer Joost Luiten bezet de gedeelde achttiende plaats na de eerste ronde van het Tour Championship, de seizoensfinale in Dubai. De Bleiswijker noteerde op de Jumeirah Golf Estate een score van 71 slagen (1 onder par). Wil Besseling had een slag meer nodig (72) en staat gedeeld 26e.

Luiten (34) liep een degelijke ronde en noteerde twee birdies en één bogey. Hij doet al voor de elfde keer op rij mee aan het eindejaarstoernooi van de Europese Tour. Besseling (35) is debutant in het toernooi, waar ongeveer 7 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld. De Noord-Hollander sloeg drie keer een birdie en even zo vaak een bogey.

De Fransman Victor Perez is de leider na de eerste dag. Hij kwam na achttien holes uit op 67 slagen, 5 onder par. Drie spelers delen de tweede plaats met één slag meer.

De Amerikaan Patrick Reed leverde een score van 70 slagen en kwam daarmee op de gedeelde negende plaats. Hij is het toernooi begonnen als de nummer 1 op de ranglijst van de Europese Tour en maakt ook grote kans zich tot kampioen van de tour te kronen in Dubai.