Formule 1-team McLaren verdringt Racing Point van derde plaats

De Britse renstal McLaren heeft in de slotrace van het Formule 1-seizoen de derde plaats in het WK voor constructeurs overgenomen van Racing Point. De McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz eindigden in Abu Dhabi respectievelijk als vijfde en zesde. Ze pakten samen 18 punten, genoeg om Racing Point te passeren in het klassement.

Racing Point pakte in de laatste race slechts 1 punt via Lance Stroll, die als tiende over de finish kwam. Sergio PĂ©rez moest in zijn laatste race voor Racing Point zijn bolide al in de tiende ronde aan de kant zetten vanwege een motorisch probleem. Racing Point, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin, had voorafgaand aan de laatste GP een voorsprong van 10 punten op McLaren.

Het prijzengeld in de Formule 1 wordt verdeeld op basis van de ranglijst van het WK voor constructeurs. Mercedes was opnieuw oppermachtig. Wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden 573 punten bij elkaar. Red Bull, het team van Max Verstappen, eindigde als tweede met 319 punten. McLaren werd derde met 202 punten, Racing Point vierde met 195 en Renault vijfde met 181.