Verstappen ziet samenwerking met Pérez wel zitten

Max Verstappen verwacht dat de komst van Sergio ‘Checo’ Pérez de renstal van Red Bull zal versterken. “Hij brengt ervaring in het team. Ik denk dat we beter de strijd met Mercedes aankunnen. Het is goed om een tweede auto te hebben die vooraan kan rijden en de druk op Mercedes kan vergroten”, zei de Limburger voorafgaande aan het jaarlijkse prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA.

De Mexicaan, al tien jaar coureur in de Formule 1, vervangt bij Red Bull Alexander Albon. De Thai kon dit seizoen niet overtuigen en was meestal niet in staat in het tempo mee te gaan van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de twee coureurs van Mercedes. “Meestal moest ik in mijn eentje opboksen tegen de Mercedessen en zij konden hun strategie altijd op mij afstemmen en mij in de problemen brengen. Ik hoop dat Checo het hele team vooruit helpt en mij scherp houdt. Het is altijd fijn als je een teamgenoot hebt die je pusht”, aldus Verstappen die de slotrace in Abu Dhabi won en als derde eindigde in het kampioenschap.

Pérez zette een dankbetuiging op zijn social media. De Mexicaan reed een van zijn sterkste jaren maar werd desondanks niet beloond met een langer verblijf bij Racing Point, dat in 2021 rijdt onder de naam Aston Martin. “Ik ben Red Bull ongelooflijk dankbaar dat ze mij de kans geven om te racen voor Red Bull Racing in 2021. De kans om te racen in een kampioensteam is iets waar ik al op hoopte sinds ik in de Formule 1 debuteerde”, schrijft Pérez.

De 30-jarige Mexicaan boekte dit jaar in zijn tiende seizoen als Formule 1-rijder zijn eerste overwinning (Grote Prijs van Sakhir). “Je kan er zeker van zijn dat ik volgend volgend seizoen alles zal geven. Het team heeft dezelfde winnaarsmentaliteit als ik en ik weet dat ik hier ben om te presteren en het team te helpen aan een volgende wereldtitel.”