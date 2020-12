Darter Van Gerwen voor eerst in actie op WK

Darter Michael van Gerwen begint zaterdagavond aan zijn jacht op de vierde wereldtitel. De als eerste geplaatste Nederlander neemt het in het in Alexandra Palace in Londen in de tweede ronde op tegen Ryan Murray uit Schotland. Van Gerwen hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

‘Mighty Mike’ won de wereldtitel eerder in 2014, 2017 en 2019. Op het vorige WK verloor hij de finale van de Schot Peter Wright.

De Brabander kende in 2020 niet zo’n sterk seizoen als in de voorgaande jaren en presteerde wisselvallig. Van Gerwen raakte wel weer op tijd in vorm. Eind november won hij het Players Championship Finals voor de zesde keer.

Zijn tegenstander Murray versloeg in de eerste ronde de Filipijn Lourence Ilagan met 3-1. Hij staat op de negentigste plaats op de wereldranglijst.