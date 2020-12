Braziliaanse coach Luxemburgo verslaat coronavirus opnieuw

De Braziliaanse voetbaltrainer Vanderlei Luxemburgo heeft voor de tweede keer dit jaar afgerekend met het coronavirus. De 68-jarige Zuid-Amerikaan heeft het ziekenhuis mogen verlaten waar hij elf dagen geleden na een nieuwe besmetting was opgenomen. “Ik ben op weg naar huis”, liet de oud-bondscoach van Brazilië op Twitter weten. “Godzijdank heb ik het gehaald. We hebben het virus overwonnen.”

Luxemburgo testte begin juli voor de eerste keer positief op het longvirus, maar vertoonde toen geen symptomen. Op dat moment was hij nog trainer van het Braziliaanse Palmeiras, waar hij in oktober werd ontslagen. Op 11 december werd Luxemburgo met milde verschijnselen opgenomen in een ziekenhuis nadat hij opnieuw positief had getest.

Luxemburgo is een van de bekendste voetbaltrainers uit Brazilië. Hij had vrijwel alle topclubs in zijn land meerdere keren onder zijn hoede. Tussen 1998 en 2000 was Luxemburgo bondscoach van het Braziliaanse elftal. Hij won met de ‘Seleção’ de Copa América in 1999. Luxemburgo werkte in 2005 ook enige tijd bij Real Madrid.