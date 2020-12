Bonus van 500.000 euro voor winnaar Champions League handbal

De Europese handbalbond EHF heeft 1 miljoen euro prijzengeld gereserveerd voor de Final Four bij de mannen in de Champions League. Voor de winnaar van het finaletoernooi ligt een bonus klaar van 500.000 euro.

Vier handbalploegen strijden maandag en dinsdag in Keulen om de belangrijkste prijs in de Europese clubcompetities. Een van die ploegen is Paris Saint-Germain, waar de Nederlandse spelverdeler Luc Steins speelt.

De EHF vond bij het opmaken van de boeken over het afgelopen seizoen (2019-2020) extra financiƫle ruimte om de clubs die de Final Four spelen te belonen voor hun prestaties in een door het coronavirus moeilijk verlopen jaar.

“De Final Four is het paradepaardje van ons seizoen en de strijd tussen de vier beste Europese teams verdient een uitstekende vergoeding voor het werk dat ze hebben verzet, aangezien ze zich onder uitzonderlijke omstandigheden meer dan serieus hebben voorbereid op het evenement”, aldus directeur marketing David Szlezak van de EHF.

Steins speelt maandag met PSG in de halve finale tegen Barcelona. De andere halve finale gaat tussen de Duitse ploeg Kiel en het Hongaarse Veszprem. De winnaars spelen dinsdag de finale, de verliezers om plaats drie en vier.