Darter Van der Voort na flitsende start naar vierde ronde WK

In navolging van Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode heeft ook Vincent van der Voort zich geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts. De 45-jarige Noord-Hollander versloeg de als zesde geplaatste Nathan Aspinall in zes sets: 4-2. De Engelsman bereikte bij de voorgaande twee edities van het WK steeds de halve finales.

Van der Voort ging flitsend van start in het lege Alexandra Palace in Londen. Hij begon direct met een 180’er en pakte de eerste twee legs door respectievelijk 110 en 121 (met bull’s eye) uit te gooien. Zowel de eerste als de tweede set trok de ‘Dutch Destroyer’ met 3-0 naar zich toe.

De Nederlander verzuimde echter om door te drukken. Aspinall ging steeds beter gooien en wist de stand weer gelijk te trekken. De 29-jarige Engelsman lag in de vijfde set op koers voor een ninedarter, maar moest die leg alsnog aan Van der Voort afstaan. Het bleek een kantelpunt in de partij. Aspinall was het kwijt en Van der Voort besliste het duel door de zesde set met 3-1 te winnen.

Ondanks zijn knappe zege was Van der Voort, die de overwinning nauwelijks vierde, kritisch. “Het was gewoon niet veel vandaag. Na twee sets was het eigenlijk klaar. Dat ik hem uiteindelijk win, is mooi meegenomen. In de derde set laat je hem erin geloven. Hij is absoluut niet in vorm, dat merk je direct”, zei Van der Voort voor de camera van RTL 7.

“Er was weinig energie en het was koud. Ik vond dit echt ondermaats en ik moet zorgen dat ik bij de laatste zestien beter ben. Maar als je wint, dan mag je niet klagen.”

Van der Voort deelde nog wel een sneer uit aan de PDC, de organisator van het WK darts. Hij vond het in de zaal veel te koud. “Niemand doet zijn mond open, omdat ze bang zijn voor hun plekje in de Premier League. Maar daar heb ik geen boodschap aan. De PDC moet veel beter naar de spelers omkijken en er niet alleen aan denken hoe het er op televisie uitziet.”

Voor een plek in de kwartfinales neemt Van der Voort het op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney of de Engelsman Chris Dobey.