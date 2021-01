Topschutter Haaland maakt rentree in de basis bij Dortmund

De Noorse topschutter Erling Haaland staat na zijn blessure direct weer in de basis bij Borussia Dortmund. Haaland verschijnt om 15.30 uur aan de aftrap van de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Haaland ontbrak de laatste weken voor de winterstop vanwege een spierblessure. Hij werkte in Qatar aan zijn herstel.

De 20-jarige Noorse spits, afgelopen jaar uitgeroepen tot ‘Golden Boy’ (grootste talent) op de Europese voetbalvelden, was in acht competitieduels goed voor tien doelpunten. In de Champions League maakte hij zes goals in vier groepswedstrijden. Zonder Haaland pakte Dortmund slechts 4 punten in de laatste vier competitieduels voor de korte winterstop. De tegenvallende resultaten leidden tot het ontslag van trainer Lucien Favre.

Bij Wolfsburg, dat als nummer 5 van de Bundesliga 2 punten voor staat op Dortmund, heeft Wout Weghorst een basisplaats. De spits scoorde al negen keer.