Handballers Oranje geloven niet in deelname WK

Bij bondscoach Erlingur Richardsson moet je niet aankomen met vragen over het komende WK handbal in Egypte. Het Nederlands team staat als derde op de reservelijst en zou bij een aantal afmeldingen zomaar een uitnodiging kunnen ontvangen voor de eindronde, die half januari begint. “Ik heb werkelijk waar nog geen moment bij die mogelijkheid stil gestaan. Het speelt niet in mijn hoofd en ik geloof er ook niet in”, aldus de IJslander.

Voor Richardsson telt alleen het komende tweeluik tegen Slovenië in de kwalificatiereeks voor het EK in januari 2022. Woensdagavond is de thuiswedstrijd in een leeg Topsportcentrum van Almere, zondag is de return in Celje, eveneens zonder publiek. “De ploeg heeft alle aandacht nodig voor deze lastige wedstrijden en moet niet denken aan een WK, waar we toch niet heengaan. Ik acht de kans groter dat het hele WK niet doorgaat”, zegt Richardsson.

International Kaj Smits valt zijn coach bij. De spelers van Oranje moeten geen energie verspillen aan de minimale mogelijkheid van deelname aan het WK. “Dat ligt geheel buiten onze macht. We rekenen er niet op en verwachten ook niet dat wij mogen meedoen”, zegt de international, momenteel de man in vorm bij Oranje. “Ik heb wel meegekregen dat er veel onrust is rond het toernooi. De organisatie wil toeschouwers toelaten bij de wedstrijden en dat zorgt voor onvrede bij landen die er gaan spelen. Die onrust is logisch, gezien de toenemende druk door corona, ook in de handbalwereld.”

Verder wil ook Smits er niet mee bezig zijn. De wedstrijden tegen Slovenië zijn veel belangrijker en er wordt wel wat verwacht van hem. De Limburger is wekelijks uitblinker bij zijn Deense team TTH Holstebro, scoort daar aan de lopende band. “Ik kom met een fijn gevoel naar de nationale ploeg. Nu Luc Steins mogelijk wegvalt, normaal onze leider in het veld, moeten anderen de verantwoordelijkheid nemen en ik behoor zeker tot een van die spelers. Die leidersrol voelt goed en ik ben ook blij dat de ploeg mij die rol toevertrouwt.”

Smits rekent erop dat Nederland beter speelt dan in november tegen Turkije, een andere tegenstander in de kwalificatiepoule. “We wonnen, maar daar was alles mee gezegd, want we speelden ontzettend slecht. Ik verwacht tegen Slovenië wel meer van ons, al wordt het moeilijk genoeg. Slovenië is favoriet, maar we hebben echt wel een kans en die moeten we aangrijpen. Elk punt is belangrijk.”