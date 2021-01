Bobsleeër De Bruin tiende op EK in viermansbob

De Nederlandse viermansbob van Ivo de Bruin is op de EK in Winterberg tiende geworden. De Bruin zat samen met Joost Dumas, Dennis Veenker en Janko Franjic in de slee. De Nederlandse bob gaf 1,72 seconden toe op de winnende slee van de Duitser Francesco Friedrich, die zijn erelijst compleet maakte.

De 30-jarige Friedrich had al olympisch goud in zowel de twee- als viermansbob in bezit. De elfvoudig wereldkampioen veroverde zaterdag in Winterberg ook voor de vierde keer de Europese titel in de tweemansbob. Europees goud in de viermansbob ontbrak echter nog op zijn erelijst. Friedrich bleef zondag met Alexander Schüller, Thorsten Margis en Candy Bauer in de slee de Oostenrijkse viersmansbob van Benjamin Maier over twee runs 0,76 seconde voor.

In de EK-wedstrijd voor de tweemansbob was De Bruin met Franjic als twaalfde geëindigd. Skeletonster Kimberley Bos werd vrijdag zesde in Winterberg.