Al-Rajhi boekt tweede dagzege in Dakar Rally bij auto’s

De Saudische rallyrijder Yazeed Al-Rajhi heeft zijn tweede etappezege in de Dakar Rally binnen. De coureur legde in zijn Toyota als snelste de tiende klassementsproef af in het woestijngebied van zijn vaderland Saudi-Arabië. Hij klokte over de special van 342 kilometer tussen Neom en Al-Ula 3 uur en 3.57 minuten.

De Qatarees Nasser Al-Attiyah deed er in zijn Toyota 2.04 minuten langer over en eindigde als tweede. De Fransman Stéphane Peterhansel werd in zijn Mini-buggy derde op 2.53 en behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft 17 minuten voorsprong op Al-Attiyah. De Dakar Rally telt nog twee etappes. Peterhansel kan voor de veertiende keer de befaamde woestijnrally op zijn naam schrijven.