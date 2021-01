Schaatser Roest verovert Europese allroundtitel, zilver Bosker

Patrick Roest heeft achter gesloten deuren in Thialf zijn eerste Europese allroundtitel veroverd. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma hoefde daarvoor op de afsluitende 10.000 meter geenszins tot het uiterste te gaan. Hij reed een gedoseerde race en finishte met een tijd van 13.03,08 op de derde plaats. Dat was ruim voldoende om de eindzege veilig te stellen.

Marcel Bosker, ploeggenoot van Roest, behaalde zilver in het eindklassement. Hij reed op de 10.000 meter de vierde tijd (13.16,25). Daarmee steeg Bosker van de derde naar de tweede plek in de eindstand. Het EK-brons was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen.

Marwin Talsma debuteerde op de EK allround met de zevende plek in de eindstand. De Nederlands kampioen op de 10.000 meter reed in Thialf de tweede tijd (13.01,07).

Nils van der Poel was de verrassende winnaar van de 10.000 meter. De 24-jarige Zweed, een groot liefhebber van duursporten, finishte in een persoonlijk record van 12.42,80. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand in Thialf gereden. Hij klom in het eindklassement van de elfde naar de vierde plek.