Amerikaanse honkballegende Hank Aaron overleden

De Amerikaanse honkballegende Hank Aaron is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter bevestigde dat aan Amerikaanse media. Aaron had 33 jaar het record van meeste homeruns in de Major League op zijn naam staan. Hij raakte dat record in 2007 kwijt aan Barry Bonds.

Aaron sloeg 755 keer de bal over het hek. Hij speelde het grootste deel van zijn carrière voor Milwaukee en Atlanta Braves, waarmee hij in 1957 de World Series won. Aaron, bijgenaamd ‘Hammerin Hank’, werd 25 keer gekozen in het All Star-team. Hij maakt ook deel uit van de Hall of Fame van het Amerikaanse honkbal.

Aaron loste Babe Ruth in 1974 af als recordhouder wat betreft het aantal homeruns in de MLB. Ruth produceerde 714 homeruns. Aaron sloot zijn carrière in 1976 af bij Milwaukee Brewers.