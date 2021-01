IOC: nog te vroeg om coronamaatregelen voor Tokio aan te kondigen

Volgens het Internationaal Olympisch Comité is het nog te vroeg om aan te geven welke maatregelen er tijdens de Olympische Spelen van Tokio worden genomen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Dat zei voorzitter Thomas Bach na een virtuele vergadering vanuit Lausanne. “Geen enkele expert weet hoe de wereld er straks uitziet. We moeten nog even wachten.” Hij onderstreepte nogmaals dat het doorgaan van het evenement niet ter discussie staat.

Bach verwacht dat in februari de eerste draaiboeken met betrekking tot Covid-19 richting de nationale olympische comité’s en de chef de missions gaan. Daarin zullen meerdere scenario’s worden geschetst. De verwachting is dat er voor atleten sprake zal zijn van quarantaine en voortdurende tests, voor zover ze nog niet zijn gevaccineerd. Bach wilde op de maatregelen nog niet vooruitlopen. “Dat heeft nu nog geen zin”, zei de Duitser.

Hij toonde zich optimistisch. “Door de maatregelen die de regeringen nu nemen zien we dat de besmettingscijfers teruglopen. Dat is gunstig, en als we daar het lente- en later zelfs het zomereffect bij optellen ziet het er helemaal niet slecht uit. Verder zijn er onder strikte protocollen de afgelopen maanden veel sportwedstrijden gehouden, met duizenden en duizenden tests op het virus. Het aantal positieve gevallen was minimaal. Van een uitbraak is zelfs nergens sprake geweest.”