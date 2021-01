60-meterspecialist Van Gool geniet van elk sprintje indoor

Sprinter Joris van Gool haalt zoveel mogelijk positieve dingen uit de coronacrisis. Zo ziet de Nederlands kampioen op de 100 meter het uitstellen van de WK indooratletiek in China naar 2023 als een groot voordeel. “Ik heb daardoor als indoorsprinter een mooi vooruitzicht. In een periode waarin ik op mijn carrièrepiek zit en dus op mijn best ben, kan ik drie jaar achtereen een WK indoor doen; in 2022 (Belgrado), 2023 (Nanjing) en 2024 (nog onbekend). Daar kun je wat mee.’’

De 22-jarige Van Gool, specialist op de korte sprint over 60 meter, houdt voor deze winter nog een mooi evenement om naar toe te leven over. In maart zijn de EK indoor in het Poolse Torun en de sprinter wil het daar nog beter doen dan op het vorige EK indoor in 2019 in Glasgow, toen hij heel verrassend het brons won. “Ik wil sowieso laten zien dat ik hard kan lopen. Met de vorm die ik nu heb denk ik dat een tijd van 6,55 of 6,54 mogelijk is. Loop ik die tijden, dan is het toernooi al geslaagd. Maar ik hoop er kampioen mee te worden. Het is op dit moment lastig inschatten wat het niveau in Europa is. Ik heb geen idee hoe de concurrentie ervoor staat.’’

Van Gool, met 6,59 houder van het Nederlands record op de 60 meter, is gretiger dan ooit. Hij skipte zelfs het trainingskamp van de Nederlandse atletiekploeg in Zuid-Afrika om maar niet het risico te lopen door reisbeperkingen of quarantaine een indoorwedstrijd in Europa te missen. “Ik wilde het zekere voor het onzekere nemen en ben lekker in Nederland gebleven. Ook al geldt voor topsporters nog steeds een uitzonderingspositie, ik was veel te bang dat ik in de vorm van mijn leven zou terugkomen en er dan niks mee kon doen.’’

Het zijn bewuste besluiten die Van Gool neemt. “De voorbereiding op het indoorseizoen is vanaf de start eind oktober naar wens verlopen. Ik had in het najaar nog rugklachten, maar die waren weg toen ik met de trainingen begon en ik heb alles kunnen doen waarvan ik dacht dat het nodig was om beter te worden. Ik ben dus heel benieuwd of ik het ook in de wedstrijden kan laten zien.’’

Van Gool begint het seizoen zaterdag in Gent. “Dat is anderhalf uur rijden. Ik kies voor het gemak van een opstartwedstrijdje dichtbij huis en zoek het daarna hogerop. De limiet voor de EK is 6,66. Als ik die meteen loop in Gent, hoef ik minder risico te nemen en kan ik daarna wedstrijden doen die niet al te ver weg zijn.’’

Torun mag deze winter het grote doel zijn, de Olympisch Spelen komende zomer in Tokio blijven het belangrijkst. “Indoor staat min of meer in dienst van de Spelen. Tokio is het ultieme doel. Bij de indoorwedstrijden is het ook een kwestie van punten sprokkelen voor de wereldranglijst, belangrijk voor kwalificatie. En als je dan een medaille wint, is dat mooi meegenomen.”