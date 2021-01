Schaatsers Bergsma en Ramler naar finale massastart

Oudgediende Jorrit Bergsma (34) en debutant Victor Ramler (24) hebben zich tijdens de tweede wereldbeker schaatsen in Thialf geplaatst voor de finale van de massastart. De twee rijders van Team Zaanlander lieten zich in hun race in de halve eindstrijd niet verrassen. Bergsma, regerend wereldkampioen op dit onderdeel, plaatste zich als vierde en Ramler als tweede voor de finale, die zaterdag in Heerenveen wordt verreden.

Arjan Stroetinga zegevierde bijna een week geleden in de finale, met dank aan het voorbereidende werk van ploeggenoot Bergsma (negende). Stroetinga (39) moet dit weekeinde zijn startplek echter afstaan aan Ramler.

Schouten won vorig weekeinde de massastart in Thialf en Marijke Groenewoud eindigde als derde. Voor de vrouwen stonden vrijdag in Thialf geen races geprogrammeerd in de halve finales. In de eindstrijd rijdt Schouten zaterdag met Melissa Wijfje.