Visser in eerste race meteen onder EK-limiet 60 meter horden

Atlete Nadine Visser heeft in haar eerste indooroptreden meteen voldaan aan de limiet voor de EK op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene won bij de meeting uit de World Indoor Tour in Karlsruhe haar serie in 7,98 seconden. Dat is 7 honderdsten onder de richttijd van 8,05 voor de EK indoor, die in maart worden gehouden in het Poolse Torun.

Visser won voor de Fran├žaise Cyrena Samba-Mayela, die 8,00 klokte en de Finse Nooralotta Neziri, die 8,01 liep. Visser komt later op de avond uit in de finale. De 25-jarige Noord-Hollandse won in 2019 goud op de EK indoor in Glasgow, het jaar daarvoor behaalde ze brons op de WK indoor in Birmingham.