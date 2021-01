Golfer Luiten kruipt omhoog in Dubai

Golfer Joost Luiten heeft zich in de derde ronde van de Omega Dubai Desert Classic weer iets omhoog gewerkt in het klassement. De 35-jarige Rotterdammer ging rond in 70 slagen, twee onder par. Luiten staat op de gedeelde 35e plaats met een totaal van 213 slagen.

De Nederlander begon zijn derde omloop met een bogey, maar wist daar drie birdies tegenover te zetten. Luiten steeg in het klassement van de 43e naar de 35e plek. Hij begon in Dubai met een matige ronde van 74 slagen, maar herstelde zich vrijdag met 69 slagen (vier birdies, één bogey).

De Engelsman Paul Casey nam de leiding in het klassement met een ronde van 64. Casey heeft met een totaal van 201 één slag voorsprong op de Schot Robert MacIntyre.